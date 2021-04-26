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Фигуристка Бетина Попова показала татуировку на спине

Фигуристка Бетина Попова показала татуировку на спине
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка Универсиады-2019 российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, опубликовала фотографии с отдыха на Кипре. На первом снимке заметна татуировка на спине спортсменки.

Пост доступен в «инстаграме» Бетины Поповой

Подписчики так оценили фотографии фигуристки:
«Красавица».
«Красивая девушка».
«Вах, какая дэвушка».

Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. Ранее Бетина каталась с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призёром финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2014/2015. В паре с Мозговым Попова завоевала серебро в финале Кубка России (2017, 2019). В феврале 2020 года Бетина объявила о завершении спортивной карьеры.

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