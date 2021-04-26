Татьяна Волосожар: счастлива быть мамой дочки. Удивительно наблюдать, как она меняется

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала пост, посвящённый Дню дочери. Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.

«25 апреля отмечается День дочери. Вы вообще знали про такой праздник? Я случайно узнала. Счастлива быть мамой дочки. Удивительно наблюдать за тем, как она меняется, как в ней появляются какие-то новые повадки, черты, видеть в ней себя.



Пойду поздравлю и потискаю лишний раз свою любимую Анжеляльку. Хотя разве такие моменты бывают лишними?», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).