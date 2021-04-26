«Ягудинки — просто прелесть!» Подписчики оценили фото дочек Тотьмяниной и Ягудина

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал пост, посвящённый дочкам. 20 ноября 2009 года у Ягудина и олимпийской чемпионки в парном катании Татьяны Тотьмяниной родилась дочь Елизавета. 2 октября 2015 года появилась на свет Мишель.
«День дочерей», — написал Ягудин.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина.
Подписчики так оценили фотографии:
«Ягудинки — просто прелесть!»
«Классные фотографии!»
«Прелестные Ягудинки! Славные малышки».
«Ягудинки, лапочки дочки».
В дуэте с Максимом Марининым Татьяна Тотьмянина стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.
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