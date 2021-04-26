«Пенсионеры на разминке». Подписчики оценили видео с Загитовой, Медведевой и Щербаковой

В «инстаграме» команды чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой появилось забавное видео, в котором показано, как спортсменки, занимающиеся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, выполняют импровизированную разминку. На скрипке играет Элизабет Турсынбаева, а Евгения Медведева, Алина Загитова, Щербакова, Софья Акатьева и Майя Хромых старательно разминаются, при этом у них якобы сильно скрипят суставы.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды Щербаковой.

Вот что написали подписчики в комментариях к посту:

«Пенсионеры на разминке».

«Шторм от Елизаветы».

«Скрипучие вы наши».

«Ах-ах, я ору с того, как неоднозначно смотрятся Майя и Алина! Какие же они все приколистки».