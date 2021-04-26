«Пенсионеры на разминке». Подписчики оценили видео с Загитовой, Медведевой и Щербаковой
В «инстаграме» команды чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой появилось забавное видео, в котором показано, как спортсменки, занимающиеся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, выполняют импровизированную разминку. На скрипке играет Элизабет Турсынбаева, а Евгения Медведева, Алина Загитова, Щербакова, Софья Акатьева и Майя Хромых старательно разминаются, при этом у них якобы сильно скрипят суставы.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды Щербаковой.
Вот что написали подписчики в комментариях к посту:
«Пенсионеры на разминке».
«Шторм от Елизаветы».
«Скрипучие вы наши».
«Ах-ах, я ору с того, как неоднозначно смотрятся Майя и Алина! Какие же они все приколистки».
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