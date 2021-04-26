Жулин — о тройном акселе Косторной: очень рад за неё! Дождались

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал новость о том, что Алёна Косторная восстановила тройной аксель.

«Очень рад за Косторную! Без шуток. Мы дождались этого. Скорее всего, если она выполнила тройной аксель на шоу, значит, она вернула его себе в арсенал. На шоу это сделать сложнее, потому что там работают пушки, которые тебя ослепляют. Если Алёна сделала это перед пушками, то это ещё круче, чем при обычном освещении.

Что касается её шансов поехать на Олимпиаду, я бы так далеко не заходил. Надо дождаться следующего сезона, соревнований, выступлений Усачёвой, Щербаковой, Трусовой и всех остальных. Сейчас у нас есть восемь девочек, претендующих на первые три места», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

В последний раз на соревнованиях спортсменка выполняла тройной аксель на чемпионате Европы 2020 года, который она выиграла. Когда в минувшее межсезонье Косторная перешла в академию Евгения Плющенко, то из-за перерыва в тренировках и болезни она не выполняла элемент ультра-си. Но когда после финала Кубка России Алёна решила вернуться в «Хрустальный», восстановление тройного акселя стало одним из условий, которые поставила перед фигуристкой Этери Тутберидзе.