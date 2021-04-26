Тарасова — Морозов тренируются на льду катка «Хрустальный». Видео

На официальном Youtube-канале команды российского тренера Этери Тутберидзе Team Tutberidze Official появилось видео с поездки группы Тутберидзе на шоу «Вечерний Ургант».

Также в видео попали кусочки с тренировок на катке «Хрустальный» школы «Самбо-70». Помимо фигуристов группы, на льду тренировались российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Вместе с парой присутствовал их тренер Максим Траньков, активно участвующий в тренировке спортсменов.

Ранее появились слухи о возможном переходе спортивной пары Тарасова — Морозов к Тутберидзе. Однако Максим Траньков заявил, что останется их тренером.

Видео доступно на канале "Team Tutberidze Official".

На прошедшем в марте в Стокгольме чемпионате мира пара Тарасова — Морозов заняла четвёртое место.