Камила Валиева: мне 15 лет и, мне кажется, что я ещё этого не осознаю

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мыслями о своём пятнадцатилетии.

«Мне 15 лет и, мне кажется, что я ещё этого не осознаю, ведь для спортсмена — это возраст.

Хочу сказать огромное СПАСИБО всем тем, кто сегодня скрасил мой день своими поздравлениями.



P.S. Неожиданно сегодня утром мы уехали гулять по Самарканду. За один день побывали в нескольких исторических местах и поднялись на вершину минарета.

Вернувшись домой без ног, меня осенило, что это первый день рождения в моей памяти, который я провела не в ледовом дворце», — написала Камила в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию Камилы Валиевой можно в её «инстаграме».

Камила Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок 2019/2020, победитель первенства России среди юниоров 2020, серебряный призёр чемпионата России.