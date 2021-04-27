Алексей Ягудин рассказал о необычной обязанности няни своих детей

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что няня его дочерей, Елизаветы и Мишель, Рада Кириллова помогает не только детям, но и третьему ребёнку в семье, то есть ему самому.

«Рада веселит и меня тоже. У нас в семье, можно сказать, трое детей. Нарекания к ней, конечно, есть. Те ролики, которые я выставляю — надо монтировать. Она монтаж делает видео. Когда не успевает к определённому времени, то я кричу: «Рада, сколько можно ждать!»

Рада с нами уже три с половиной года. Она живёт с нами. Познакомились в кафе в Сочи, где Рада работала. Выбрала её Татьяна, она прекрасно чувствует людей, она наблюдала, как Рада общается с людьми, особенно с детьми», — сказал Ягудин в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

Супруга Ягудина — олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. В Сочи фигуристы выступали в шоу Ильи Авербуха, и дети были вместе с ними.