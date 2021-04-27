Евгений Плющенко объяснил, какую пользу приносят двойные прыжки на скакалке

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос о том, для чего нужны двойные прыжки на скакалке и какую пользу они приносят.

«Двойные прыжки на скакалке! Часто задаваемый вопрос! Для чего они нужны и какая от них польза! Энергозатратность упражнения в разы выше — вы сжигаете гораздо больше калорий. Активно прокачивается нижняя часть ног — ведь не так много упражнений на эту часть тела. Пожалуй, это одно из лучших упражнений на координацию — вы будете гораздо лучше понимать своё тело и управлять им», — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.