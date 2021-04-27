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Яна Рудковская: Плющенко боится акул и далеко на плавает

Яна Рудковская: Плющенко боится акул и далеко на плавает
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала фото с их сыном Александром. Снимок был сделан на отдыхе на Мальдивах.

«Мой партнёр по снорклингу, который ничего не боится, и всегда составляет мне компанию, а вот наш папа боится акул и далеко не плавает», — написала Рудковская.

Пост доступен в «инстаграме» Яны Рудковской

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.

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