«Мiй картопляник коханий». Максим Траньков опубликовал нежное фото с Татьяной Волосожар

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков опубликовал нежное фото со своей супругой Татьяной Волосожар и подписал снимок на украинском языке. Татьяна является уроженкой украинского города Днепропетровск (ныне — Днепр).

«Мiй картопляник коханий», — написал Траньков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова

16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика. О второй беременности Волосожар сообщила в январе 2021 года.

В паре с Волосожар Траньков стал двукратным олимпийским чемпионом 2014 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратным чемпионом России (2011, 2013, 2016).

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