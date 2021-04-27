Алёна Косторная завела аккаунт в «TikTok»

Российская фигуристка Алёна Косторная сообщила, что завела аккаунт в популярной социальной сети «TikTok».

«Теперь у меня есть «тикток». Подписывайтесь», — написала Косторная в «сториз» своего «инстаграма».

17-летняя Алёна Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России. На юниорском уровне — серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.

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