Лайшев: мы, как сплетники, обсуждаем Косторную, а говорить надо про Щербакову

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отказался комментировать восстановление тройного акселя российской фигуристки и воспитанницы своей школы Алёны Косторной.



«Мне надоело говорить про Косторную и Тутберидзе. Кто там перешла, не дошла — мне надоело это. У нас вот девочка к Олимпийским играм по художественной гимнастике готовится. Очень много талантливых детей в самых разных видах спорта, а мы тут с вами, как сплетники, всё Косторную обсуждаем.

У всех великих спортсменов непростые отношения с великими тренерами. Тут ничего нового нет, касается всех видов спорта. Говорить надо не про Косторную, а про Анну Щербакову, которая стала чемпионкой мира», — приводит слова Лайшева Телекомпания «Новый век».



Последним соревнованием, на котором спортсменка выполняла тройной аксель, был чемпионат Европы 2020 года, где она одержала победу. Когда в минувшее межсезонье Косторная перешла в академию Евгения Плющенко, то из-за перерыва в тренировках и болезни не выполняла элемент ультра-си. Но когда после финала Кубка России Алёна решила вернуться в «Хрустальный», восстановление тройного акселя стало одним из условий, которые поставила перед фигуристкой Этери Тутберидзе.



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