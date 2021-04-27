Леонова: Косторная со сложным характером, но Тутберидзе взяла её в ежовые рукавицы

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова поделилась мнением о восстановлении тройного акселя российской фигуристки Алёны Косторной после её возвращения к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе.

«Как я помню, тройной аксель был условием её возвращения в группу Этери Тутберидзе. Поэтому, наверное, Косторная этот элемент натренировала. На самом деле я очень рада, поскольку хотела, чтобы она вновь тренировалась у Этери Георгиевны.

Чем она занималась весь сезон с Плющенко? Насколько мы знаем, у неё были какие-то травмы. Нельзя исключать, что сейчас Косторная излечилась и готова работать в полную силу. Я не хотела бы всё сваливать на тренерский штаб Плющенко, поскольку в любом случае желание прыгать или не прыгать исходит от спортсмена. Может быть, она просто не тренировала этот элемент у Плющенко, вот и всё.

Косторная — девочка с таким, на мой взгляд, сложным характером. Мы все знаем, как она уходила от Этери Георгиевны, с какими высказываниями в СМИ. Поэтому она не то что манипулировала Плющенко, но не хотела и не прыгала. Нельзя это считать виной только тренера. Ну а Этери Тутберидзе просто взяла Косторную в ежовые рукавицы, поставила её перед фактом: если не станешь прыгать этот элемент, то мы не будем тебя тренировать.

Удар по репутации Плющенко как тренера? Ну я бы не стала так говорить. Всё же у него ещё есть Трусова, которая более-менее неплохо выступала. Нельзя вообще утверждать, что спортсмен сразу деградировал, только перейдя к другому тренеру. И потом, должно пройти время для притирки фигуриста с новым наставником. Понятно, что не всегда тот или иной переход идёт на пользу, но не стоит делать выводы по одному сезону», — приводит слова Леоновой Телекомпания «Новый век».