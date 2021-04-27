В «инстаграме» команды Тутберидзе показали фото проката Загитовой в «Чемпионах на льду»

На странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме» разместили фотографии олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, россиянки Алины Загитовой, сделанных во время гастрольного тура «Чемпионы на льду» в Ташкенте (Узбекистан). В произвольной программе Алина выступала в образе «Клеопатры».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме»

Алина также продемонстрировала показательную программу «Внутренний свет».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме»

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.