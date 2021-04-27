В «инстаграме» команды Тутберидзе показали фото проката Загитовой в «Чемпионах на льду»

На странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме» разместили фотографии олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, россиянки Алины Загитовой, сделанных во время гастрольного тура «Чемпионы на льду» в Ташкенте (Узбекистан). В произвольной программе Алина выступала в образе «Клеопатры».
Фотографии можно посмотреть на официальной странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме»
Алина также продемонстрировала показательную программу «Внутренний свет».
Фотографии можно посмотреть на официальной странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме»
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.
- 27 апреля 2021
-
20:23
-
19:40
-
19:23
-
17:30
-
17:17
-
15:18
-
13:36
-
13:34
-
13:19
-
12:56
-
12:36
-
11:12
-
10:35
-
09:16
-
08:52
-
08:29
-
00:46
- 26 апреля 2021
-
21:45
-
20:33
-
19:24
-
18:15
-
16:49
-
16:30
-
16:15
-
15:59
-
15:18
-
14:31
-
11:28
-
11:12
-
10:45
-
10:21
-
10:09
-
10:05
-
09:32
-
09:15