Тарасова и Морозов будут готовиться под руководством Тутберидзе и Транькова

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, в олимпийском сезоне будет готовиться под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигуристы станут тренироваться в Москве, в «Хрустальном», Тарасова, как и раньше, будет представлять Татарстан, Владимир Морозов — «Самбо-70».

Ранее появились слухи о возможном переходе спортивной пары Тарасова — Морозов к Тутберидзе. Однако Максим Траньков заявил, что останется их тренером. На прошедшем в марте чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) пара Тарасова — Морозов заняла четвёртое место.

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