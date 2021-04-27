Тарасова и Морозов будут готовиться под руководством Тутберидзе и Транькова

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, в олимпийском сезоне будет готовиться под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Фигуристы станут тренироваться в Москве, в «Хрустальном», Тарасова, как и раньше, будет представлять Татарстан, Владимир Морозов — «Самбо-70».
Ранее появились слухи о возможном переходе спортивной пары Тарасова — Морозов к Тутберидзе. Однако Максим Траньков заявил, что останется их тренером. На прошедшем в марте чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) пара Тарасова — Морозов заняла четвёртое место.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 апреля 2021
-
20:23
-
19:40
-
19:23
-
17:30
-
17:17
-
15:18
-
13:36
-
13:34
-
13:19
-
12:56
-
12:36
-
11:12
-
10:35
-
09:16
-
08:52
-
08:29
-
00:46
- 26 апреля 2021
-
21:45
-
20:33
-
19:24
-
18:15
-
16:49
-
16:30
-
16:15
-
15:59
-
15:18
-
14:31
-
11:28
-
11:12
-
10:45
-
10:21
-
10:09
-
10:05
-
09:32
-
09:15