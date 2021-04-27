Т. Тарасова оценила новость, что Е. Тарасова и Морозов будут готовиться у Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в паре, в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством как Максима Транькова, так и Этери Тутберидзе.



«Я же вам говорила, если Этери Георгиевна решила работать с парами — она будет работать с парами. То, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова, — это прекрасно! Лучше не придумаешь! Интересно будет последить за таким тренерским тандемом. Считаю, что это будет очень хорошая команда!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Тарасова и Морозов будут готовиться под руководством Тутберидзе и Транькова