«Ход конём». Гербольдт — о решении Тарасовой и Морозова готовиться у Тутберидзе

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт прокомментировала новость, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в паре, в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством как Максима Транькова, так и Этери Тутберидзе.

«Думаю, что Этери Георгиевна однозначно поможет ребятам. Ни для кого не секрет, что на данный момент она является одним из лучших специалистов в одиночном катании, а Максим — прекрасный специалист по парным элементам. Сотрудничество с ней должно принести какие-то плоды.



Впереди Олимпийский сезон: ребята понимают, что если он и не последний для их пары, то карьера всё равно медленно движется в сторону логического завершения. Сейчас появляется много молодых пар, которые наступают им на пятки, поэтому Тарасовой и Морозову нужно что-то делать со своей стабильностью. Они решили сделать ход конём: пойти к лучшему специалисту на сегодняшний день в надежде, что она сможет им помочь. Будем надеяться, что фигуристам Этери Георгиевны не будет равных и в парном катании», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.