Квителашвили показал своё фото с Липницкой шестилетней давности

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, занимающийся в группе известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, разместил в «сториз» своего «инстаграма» фото шестилетней давности. Помимо него, на снимке изображена олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая.
Изначально фото появилось в «сториз» teamllipnitskaya в "Инстаграме".
Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году. Позже она вместе с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных давала мастер-классы в городах России. После рождения детей обе фигуристки вошли в тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко».
Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012).
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