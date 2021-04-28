Евгений Плющенко с сыном-«вундеркиндом» проведёт мастер-класс на пляже на Мальдивах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своём «инстаграме» сообщил, что сегодня, 28 апреля, он вместе с сыном Александром проведёт мастер-класс на пляже на Мальдивах.

«Надевайте коньки! Вы приглашены на мастер-класс по фигурному катанию на пляже. Обучение вращениям на льду проведёт двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его сын Александр Плющенко, ледовый вундеркинд», — говорится в сообщении.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.