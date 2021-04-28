«Ты просто прелесть». Подписчики оценили фото Елизаветы Туктамышевой в футболке

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в футболке из своей линии одежды.
Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой
Подписчики так отреагировали на фото фигуристки:
«Боже, храни Лизу Туктамышеву».
«Лиза очень милая и приятная девчонка».
«Очень стильная».
«Какая милая».
«Ты просто прелесть».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
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