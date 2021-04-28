Алёна Жилина из «Ангелов Плющенко» показала каскад тройной лутц-тройной риттбергер

На официальном аккаунте академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в «инстаграме» появилось видео с тренировки Алёны Жилиной. На нём 11-летняя фигуристка отрабатывает сложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.
Алёна является младшей сестрой победительницы первенства России среди младшего возраста Вероники Жилиной. До сезона 20/21 Алёна тренировалась в ФОК «Звёздочка» под руководством своей мамы Людмилы Алфёровой. В настоящее время она тренируется в академии «Ангелы Плющенко» в группе всё той же Людмилы Алфёровой. Начало этого сезона у неё было не слишком удачным — 10 место на Первенстве Москвы. Однако последние 4 турнира Алёна выиграла.
Под видео появились следующие комментарии. «Успехов, удачи!!», «Молодчинка!», «Самый красивый каскад — лутц, риттбергер», «Умничка!».
Видео можно посмотреть в "инстаграме" «Ангелов Плющенко».
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