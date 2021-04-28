«Какие формы! Красавчик». Подписчики оценили фото Евгения Плющенко с голым торсом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое фото с отдыха на Мальдивах. Бывший спортсмен, а ныне тренер сфотографировался с голым торсом.
«Куй железо, пока горячо», — подписал фото Плющенко.
Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко
Подписчики так оценили фото Евгения:
«Вы такой красивый».
«Какие формы! Красавчик».
«Мачо!»
«Шикарно выглядите».
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
- 28 апреля 2021
-
12:02
-
11:10
-
10:29
-
09:04
-
08:47
-
08:33
- 27 апреля 2021
-
23:33
-
22:58
-
21:40
-
21:28
-
20:23
-
19:40
-
19:23
-
17:30
-
17:17
-
15:18
-
13:36
-
13:34
-
13:19
-
12:56
-
12:36
-
11:12
-
10:35
-
09:16
-
08:52
-
08:29
-
00:46
- 26 апреля 2021
-
21:45
-
20:33
-
19:24
-
18:15
-
16:49
-
16:30
-
16:15
-
15:59