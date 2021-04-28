«Напомнила молодую Монику Беллуччи». Подписчики оценили снимок с фотосессии Загитовой
В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой появилась свежая фотография фигуристки, сделанная на фотосессии.
«А-а-а, Алина!» — отмечается в подписи к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Она мне напомнила здесь молодую Монику Беллуччи».
«Такие ноги дают лишь боги».
«Загиня Богитова».
«Ого-о-о. Вот это пожарище, Алинка!»
«Ну вот как можно не фанатеть? Это любовь бесповоротная!»
«Это невероятно, любовь любовная на всю жизнь, Алинчи».
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