«Напомнила молодую Монику Беллуччи». Подписчики оценили снимок с фотосессии Загитовой

В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой появилась свежая фотография фигуристки, сделанная на фотосессии.

«А-а-а, Алина!» — отмечается в подписи к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Она мне напомнила здесь молодую Монику Беллуччи».

«Такие ноги дают лишь боги».

«Загиня Богитова».

«Ого-о-о. Вот это пожарище, Алинка!»

«Ну вот как можно не фанатеть? Это любовь бесповоротная!»

«Это невероятно, любовь любовная на всю жизнь, Алинчи».

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