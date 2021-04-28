Елизавета Туктамышева рассказала, как уговаривала себя не бросать фигурное катание

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, как мотивировала себя продолжать карьеру, и призналась, что мечтает об олимпийской медали. В сезоне-2020/2021 24-летняя Туктамышева спустя шесть лет вернулась на пьедестал чемпионата мира, завоевав серебро на турнире в Стокгольме (Швеция).
«Я заставляла себя верить, что это ещё не конец. Приходилось говорить себе, что у меня по-прежнему есть будущее, что я должна продолжать и что все невзгоды делают меня сильнее. Говорила себе это каждый раз, когда в жизни происходило что-то плохое. Неприятности случаются, но мы должны двигаться дальше.
У меня была долгая карьера с большим количеством прекрасных моментов. Возможность наконец попасть на Олимпийские игры стала бы вишенкой на торте. В самых смелых мечтах я вижу себя на подиуме Олимпиады», — цитирует Туктамышеву NBC Sports.
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