Плющенко с сыном и Сихарулидзе сыграл в хоккей на Мальдивах. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео с отдыха на Мальдивах. Бывший спортсмен, а ныне тренер, показал, как играет в хоккей на специально оборудованной площадке на территории отеля. Вместе с Евгением в игре приняли участие его сын Саша, а также олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе.
Плющенко с сыном и Сихарулидзе играют в хоккей на Мальдивах.
«Открыли сезон на пластиковой арене, сыграли в хоккей с моим другом Антоном Сихарулидзе и гостями отеля», — подписал видео Плющенко.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.
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