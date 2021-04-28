Плющенко с сыном и Сихарулидзе сыграл в хоккей на Мальдивах. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео с отдыха на Мальдивах. Бывший спортсмен, а ныне тренер, показал, как играет в хоккей на специально оборудованной площадке на территории отеля. Вместе с Евгением в игре приняли участие его сын Саша, а также олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе.

Плющенко с сыном и Сихарулидзе играют в хоккей на Мальдивах.

«Открыли сезон на пластиковой арене, сыграли в хоккей с моим другом Антоном Сихарулидзе и гостями отеля», — подписал видео Плющенко.



Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.