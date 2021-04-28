Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Загитова выложила видео с итогами ледового шоу

Загитова выложила видео с итогами ледового шоу
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась с поклонниками итогами тура с ледовым шоу.

«Тур «Чемпионы на льду» замечательной Этери Георгиевны Тутберидзе подошёл к концу, и это было потрясающее время. Мы побывали в разных городах России и финишировали в солнечном Ташкенте. Спасибо всем болельщикам во всех городах за тёплый приём и ваши аплодисменты! Очень рады были выступать для вас, радовать вас нашими программами, дарить хорошее настроение, удивлять и вдохновлять!

Спасибо всем и каждому, кто пришёл к нам в гости или смотрел шоу по ТВ или YouTube! Мы особенно рады, что тур состоялся после длительного периода пандемии! До новых встреч, и будьте здоровы», — написала Загитова в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Последнее выступление Загитовой на соревнованиях состоялось в 2019 году в финале серии Гран-при, в котором российская фигуристка заняла шестое место.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

«Напомнила молодую Монику Беллуччи». Подписчики оценили снимок с фотосессии Загитовой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021