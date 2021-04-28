Загитова выложила видео с итогами ледового шоу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась с поклонниками итогами тура с ледовым шоу.
«Тур «Чемпионы на льду» замечательной Этери Георгиевны Тутберидзе подошёл к концу, и это было потрясающее время. Мы побывали в разных городах России и финишировали в солнечном Ташкенте. Спасибо всем болельщикам во всех городах за тёплый приём и ваши аплодисменты! Очень рады были выступать для вас, радовать вас нашими программами, дарить хорошее настроение, удивлять и вдохновлять!
Спасибо всем и каждому, кто пришёл к нам в гости или смотрел шоу по ТВ или YouTube! Мы особенно рады, что тур состоялся после длительного периода пандемии! До новых встреч, и будьте здоровы», — написала Загитова в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Последнее выступление Загитовой на соревнованиях состоялось в 2019 году в финале серии Гран-при, в котором российская фигуристка заняла шестое место.
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