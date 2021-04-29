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Камиле Валиевой подарили электросамокат на день рождения

Камиле Валиевой подарили электросамокат на день рождения
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Камила Валиева в «сториз» своего «Инстаграма» показала фото электросамоката, полученного на день рождения. 26 апреля Валиевой исполнилось 15 лет.

«Спасибо, это очень крутой подарок!» – подписала фото Валиева.

Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.

Камила Валиева: мне 15 лет и, мне кажется, что я ещё этого не осознаю
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