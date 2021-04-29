Евгения Медведева рассказала, как относится к съёмкам в мужских журналах

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, как относится к съёмкам в мужских журналах.
«Как отношусь к съёмкам в мужских журналах — Maxim, Playboy? Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моём стиле. Но не осуждаю», — сказала Медведева в интервью журналистке «Матч ТВ» Олесе Серегиной.
Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России минувшего сезона.
После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
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