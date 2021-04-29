«Что? Только наш юг?» Екатерина Боброва рассказала о трудностях поиска места для отдыха

Олимпийская чемпионка фигуристка Екатерина Боброва призналась, что ей с семьёй трудно найти подходящее место для отдыха и попросила совета у подписчиков.
«Решено! Едем в отпуск. Эта фраза сидела у меня в голове до того момента, пока я не задалась этим вопросом всерьёз. Понимая, что плотный гастрольный график, новые проекты и загруженность работой на 100500% не дадут возможности передохнуть, нужно нажимать на паузу сейчас и набираться сил.
Я грезила отдыхом на море с семьёй… Все вместе! На море! Хотела провести это время с Сашей, чтобы целые дни напролёт только я, Андрей и он! А если ещё и родители бы полетели, то вообще кайф! Весёлые фотографии семьи, брызги и надувные круги в бассейне, солёное море. Хочу щурить глаза от солнца и бегать по берегу босиком. Решить решили. Стали искать и… о-оооууу. Куда?! Опыта таких поездок нет.
Теперь в приоритете другие требования к отелям, пляжам, да даже еде и номеру: песчаный пляж, пологий вход в море, наличие miniclub, наличие детской площадки и детского бассейна на территории, питание для малышей, детская анимация, суперважная составляющая — перелёт не должен быть долгим (как для Саши, так и для нас это можно быть очень непросто)! Оказалось, сложности кругом, ещё и закрыты почти все направления!
Что?! Только наш юг?! Обращаюсь за помощью к опытным, бывалым. Мне так нужен совет, ведь отдых с детьми это совсем другая категория: должно быть чисто, вкусно (и полезно), безопасно и удобно при переезде с малышом. Посоветуйте отель, пожалуйста!" — написала Боброва в своём «инстаграме».
Супругом Екатерины является бывший фигурист Андрей Депутат. В апреле 2019 года спортсменка родила сына Александра.
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