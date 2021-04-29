Александра Трусова проведёт платную встречу с болельщиками

Российская фигуристка Александра Трусова проведёт платную онлайн-встречу для японских болельщиков. Мероприятие, запланированное на 15 мая, состоится в Zoom, стоимость участия — 3000 иен (примерно 2000 рублей).

В заявлении организаторов отмечается, что записывать видео со встречи и даже делать скриншоты запрещено.

Перед сезоном-2020/2021 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Недавно стало известно, что перед олимпийским сезоном Плющенко анонсировал сотрудничество со знаменитым тренером Рафаэлем Арутюняном. Скорее всего, специалист будет работать именно с Трусовой.

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