Елена Вайцеховская оценила решение Тарасовой и Морозова готовиться у Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, известный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала новость, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в паре, в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством как Максима Транькова, так и Этери Тутберидзе.

«Переход за девять месяцев до ОИ к специалисту, не имеющему никакого опыта сотрудничества с парами (если не считать весьма непродолжительный период работы Тутберидзе в шоу с довольно сильным по тем временам парником питерской школы Николаем Аптером), — безусловная авантюра. Но таковой её можно было бы считать, если бы у Тарасовой и Морозова имелся какой-то другой вариант.

Зачем это нужно Тутберидзе? Ведь время для работы с парой придётся так или иначе выкраивать из занятий с одиночницами, что в олимпийском сезоне выглядит определённым риском на грани самоуверенности. На этот счёт однажды исчерпывающе высказалась Татьяна Тарасова, имевшая победный опыт олимпийских выступлений не только по линии своей основной танцевальной специализации, но и с парами (Ирина Роднина — Александр Зайцев), и с одиночниками (Илья Кулик, Алексей Ягудин). Сказала она примерно следующее: когда добиваешься успеха, постоянно работая в каком-то отдельно взятом виде, от этого устаёшь. Невольно начинает хотеться чего-то нового, азартного, во что можно уйти с головой и попытаться приобрести новый для себя опыт.

К чему в новом коллективе может свестись роль Максима Транькова, если он не передумает продолжать сотрудничество со спортсменами? Скорее всего, к черновой работе над парными элементами. И сколь бы грандиозный труд в этом направлении ни был им проделан, нужно понимать, что фигурой номер один при успехе Тарасовой и Морозова в олимпийском Пекине вне всякого сомнения станет новый наставник. Вопрос лишь в том, готов ли сам Траньков, который на протяжении нескольких лет в одиночку пытался вытаскивать Евгению и Владимира из небытия, оказаться на подтанцовке, пусть даже у столь яркой фигуры, как Тутберидзе», — написала Вайцеховская в статье на сайте «RT на русском».

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