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Синицина: с самого утра я купалась в цветах. Буду получать удовольствие от каждого дня

Синицина: с самого утра я купалась в цветах. Буду получать удовольствие от каждого дня
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка мира российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, поблагодарила за поздравления с днём рождения. Сегодня, 29 апреля, спортсменке исполняется 26 лет.

«Спасибо ещё раз всем за огромное количество поздравлений! Сегодня я купалась в цветах, в приятных словах и комплиментах с самого утра! И на самом деле это окрыляет. Я считаю, каждый год — особенный, и этот не исключение! И я буду получать удовольствие от каждого дня!» — написала Синицина.

Видео доступно в «инстаграме» Виктории Синиицной

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Викторию Синицину поздравили с днём рождения на катке. Видео
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