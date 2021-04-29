Екатерина Боброва — о своём гардеробе: я застряла где-то в 90-х

Олимпийская чемпионка, фигуристка Екатерина Боброва рассказала о разборе старых вещей в своём гардеробе.



«У меня недавно произошло событие — генеральный разбор всех вещей! Да так втянулась, что через день разобрала и все детские вещи! С моими вещами мне помогала стилист. Мой шкаф давно хотел разбора! Судя по тем вещам, от которых мы избавились, я застряла где-то в 90-х, а избавились мы по меньшей мере от 2/3 моего гардероба! Честно, вообще без сожаления!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Бобровой в «Инстаграме».

Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.



Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата, 16 июля 2016 года спортсмены сыграли свадьбу. В апреле прошлого года у пары родился сын Александр.