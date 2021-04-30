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«Какие вы красивые!» Подписчики оценили новое фото Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной

«Какие вы красивые!» Подписчики оценили новое фото Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал новое фото с супругой Татьяной Тотьмяниной. На снимке они держат в руках бокалы.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина

Подписчики так оценили фото пары:
«Какие вы красивые!»
«Солнечные. Шикарная семья. Всего доброго вам!»
«Замечательная пара!»
«Обожаю вас! Красивая пара! Легендарные фигуристы!»
«Какие красивые и счастливые! Пусть так будет и дальше».

В дуэте с Максимом Марининым Татьяна Тотьмянина стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.

У Ягудина и Тотьмяниной двое детей. 20 ноября 2009 года у них родилась дочь Елизавета. 2 октября 2015 года появилась на свет дочь Мишель.

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