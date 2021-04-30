Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Шикарное фото, такие красавчики!» Подписчики о снимке Саши Плющенко с отцом и Сихарулидзе

«Шикарное фото, такие красавчики!» Подписчики о снимке Саши Плющенко с отцом и Сихарулидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Плющенко-младший стоит рядом с отцом и олимпийским чемпионом 2002 года в парном катании Антоном Сихарулидзе.

«С коньками не расстаюсь даже на Мальдивах. В компании двух олимпийских чемпионов! С папой и его другом Антоном Сихарулидзе!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Шикарное фото, такие красавчики!»
«Вот настоящий спортсмен! Спорт в крови».
«Через год Санёк будет папе по плечо ростом, а через два догонит! Растёт наш чемпион!»
«Будущий чемпион мира».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021