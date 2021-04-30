«Шикарное фото, такие красавчики!» Подписчики о снимке Саши Плющенко с отцом и Сихарулидзе
Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Плющенко-младший стоит рядом с отцом и олимпийским чемпионом 2002 года в парном катании Антоном Сихарулидзе.
«С коньками не расстаюсь даже на Мальдивах. В компании двух олимпийских чемпионов! С папой и его другом Антоном Сихарулидзе!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Шикарное фото, такие красавчики!»
«Вот настоящий спортсмен! Спорт в крови».
«Через год Санёк будет папе по плечо ростом, а через два догонит! Растёт наш чемпион!»
«Будущий чемпион мира».
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