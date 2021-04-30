Аделина Сотникова ответила на вопрос о возвращении в фигурное катание

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика, который поинтересовался, вернётся ли она в спорт в случае поднятия возрастного ценза у фигуристок.

«Если бы подняли возрастной ценз в фигурном катании, вы бы вернулись?» — спросил подписчик.

«Я очень скучаю, очень хочется почувствовать снова эти эмоции. Но я выбрала новый путь в своей жизни. Жизнь продолжается», — ответила спортсменка.

Фото: https://www.instagram.com/adelina_sotnikova14/?hl=ru

2 марта 2020 года после перенесённой операции на позвоночнике Сотникова заявила о завершении карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016. Далее выступала в различных ледовых шоу. После окончания карьеры спортсменка открыла детскую школу фигурного катания.

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