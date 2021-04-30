Арутюнян — о работе Тутберидзе: ничего особенного

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Ещё неплохо работает Этери со своей группой. Нормально они работают, но я не вижу там ничего такого особенного. Просто хорошая ситуация, хорошие ребята, хорошие тренеры, хороший штаб.

Этери хорошо работает и хорошо руководит всем процессом, ребят хороших набирает. Но, чтобы стать, как Алексей Николаевич и Тамара Николаевна (Мишин и Москвина. — Прим. «Чемпионата»), ещё нужно время. Лет 20, где-то так.

Я не хочу сказать, что там что-то плохо. Нет, ни в коем случае. Нормально там всё. Хорошие тренеры, хорошо работают, всё получается», — рассказал Арутюнян в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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