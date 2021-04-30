«Имейте совесть!» Арутюнян раскритиковал Баюл и Грищук за слова в адрес Тарасовой

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян встал на защиту заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ранее олимпийская чемпионка Оксана Баюл заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию», а другая чемпионка ОИ Оксана Грищук назвала её «ужасным человеком».

«Татьяна Анатольевна Тарасова — для меня это икона. Она меня всегда защищала и любила. Не знаю, за что. Она всегда очень хорошо ко мне относилась, а в одном моменте даже как-то спасла. Когда были тёрки с какими-то тренерами, она мне помогла. Она вообще большого сердца человек.

А когда идут эти грязные разговоры… Я прям не могу. Имейте совесть! Это вообще беда. Тогда молчали, а сейчас начинаете нести грязь. Разве так можно? Я считаю, что это безобразие. Нельзя так. Им будет стыдно. Когда они постареют, им станет стыдно. Нельзя так делать. Нельзя себя пиарить на этом. Относитесь к заслуженным людям по-человечески», — сказал Арутюнян в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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