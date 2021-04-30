Медведева отреагировала на пост Авербуха о беременности Арзамасовой, опубликовав эмодзи

Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на пост призёра Олимпийских игр, хореографа и постановщика Ильи Авербуха, намекнувшего, что его супруга, актриса Лиза Арзамасова беременна. Авербух показал видео, на котором заметен округлившийся живот Лизы. В подписи к видео Илья добавил: «Делимся нашей радостью сами».
Медведева в комментарии к посту Авербуха опубликовала несколько эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Ильи Авербуха
Свадьба Авербуха и Арзамасовой состоялась в декабре 2020 года.
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
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