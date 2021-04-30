Арутюнян — о продолжении карьеры Чена после ОИ-2022: не думаю, что ему это надо

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян ответил на вопрос, продолжит ли карьеру 21-летний американец Нэйтан Чен после Олимпиады-2022.

«Я не знаю, но я не думаю, что ему это надо. Он хочет учиться, он хочет стать врачом, кажется, он хочет заниматься ещё чем-то. Хотя я не уверен, что он не будет заниматься фигурным катанием, потому что фигурное катание – это вирус. Я много людей видел, которые уходили из фигурного катания, а потом всё равно возвращались», — рассказал Арутюнян в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Нэйтан Чен стал первым фигуристом, который успешно выполнил пять видов четверных прыжков на международных соревнованиях. Также он является бронзовым призёром Олимпийских игр (командный турнир, 2018) и трёхкратным чемпионом мира (2018, 2019, 2021).