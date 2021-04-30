Алексей Ягудин прокомментировал пост Ильи Авербуха, намекнувшего на беременность жены

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал пост призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха, намекнувшего на беременность своей супруги, актрисы Лизы Арзамасовой. Авербух разместил видео, на котором заметен округлившийся живот Арзамасовой, и написал: «Делимся нашей радостью сами».
«Ух ты! Какая новость! Это же прелестно, поздравляю», — написал Ягудин в комментарии.
Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».
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