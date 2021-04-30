Оксана Баюл — Рафаэлю Арутюняну: за что мне должно быть стыдно, за правду?

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл обратилась к тренеру Рафаэлю Арутюняну, который раскритиковал её за слова о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой. Ранее Баюл заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию». Оксана также обратилась к журналистам Елене Вайцеховской и Роману Светлову, которые в разное время опубликовали интервью с ней и статью о ней.

«Рафаэль, это книга Елены В. Вы понятия не имеете, что сказано обо мне. Я с вами согласна, за друзей надо заступаться. Я это ей и высказала у себя на странице в «Фейсбуке». Ни для кого не секрет, у кого она останавливалась перед Skate America 2019. И к вам вопрос, почему на меня ломились залы битком? Всё было забито. А Чен не может два билета на шоу продать в Америке. Зал был пустой в Лас-Вегасе на Skate America?

За что мне должно быть стыдно, за правду? Она у каждого своя...» — написала Баюл в своём «инстаграме».

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