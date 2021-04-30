«Сказочная эльфийка!» Подписчики оценили фото Алины Загитовой с закрытыми глазами

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова выложила новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка изображена с закрытыми глазами.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Сказочная эльфийка!»
«Какая ты красивая! Наша любимая пумочка!»
«Шикарное фото».
«Фотография — произведение искусства».
«Господи, какая красивая».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.
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