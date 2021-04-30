Тренер Павлюченко и Ходыкина: Тутберидзе и танцы под своё крыло возьмёт

Сергей Доброскоков, тренер бронзовых призёров чемпионата Европы 2020 года в парном катании Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, поддержал решение Этери Тутберидзе заняться спортивными парами.

В группу к Тутберидзе перешли действующие чемпионы России Евгения Тарасова/Владимир Морозов со своим тренером Максимом Траньковым.

«Если Этери как человек творческий хочет создать что-то интересное в другом виде, то парное катание — очень благодатная почва. Этери поможет Тарасовой/Морозову с прыжками, постановками, но, естественно, она не будет учить поддержкам, подкруткам и выбросам. Но своё направление дать она прекрасно может. Я приветствую это её решение, потому что она человек ищущий. В конце концов, думаю, что она и танцы под своё крыло возьмёт. И будет у неё школа с одиночным катанием, парным и танцами. Полагаю, что этим всё и закончится. И это не за горами.

В одиночном катании вовсю прыгают четверные, а в парном, как правило, тройные сальхов и тулуп. Этери владеет этим материалом, у неё все девочки и мальчики исполняют сложные прыжки. Я думаю, ей хочется сделать пару со всеми тройными прыжками и каскадами 3-3. Возможно, и четверной выброс освоить. Конечно, в парном катании тренеры сейчас не решаются делать четверные подкрутки и выбросы из-за корректировки правил, но это же спорт.

Я слышал её мнение по парному катанию и, в принципе, с ней согласен, что постановки многих пар не соответствуют духу времени. XXI век, всё поменялось, надо ставить более современные программы. Хочется новых хореографических решений. Думаю, помимо технического усложнения, Этери намерена создавать более интересные постановки для пар. Парное катание — самый гармоничный вид. Можно и акробатику, и прыжки, и хореографию, и танцы соединить в интересную композицию», — приводит слова Доброскокова «РИА Новости».