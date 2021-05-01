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«Когда отменили гравитацию». Подписчики оценили прыжок Алёны Косторной в лето

«Когда отменили гравитацию». Подписчики оценили прыжок Алёны Косторной в лето
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии, на которых прыгает выше колеса обозрения.

«Прыжок в маленькое лето», — подписала снимок Косторная.

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Подписчики оценили высоту прыжка и растяжку фигуристки.

kingdom_fk: Вау, Алёнка! Какая растяжка!
vnatuuuuure_: Когда отменили гравитацию.
serezha2202: Растяжка Алёны точно за этот сезон улучшилась.
ima_svobodnoe: Рады видеть тебя такой радостной.
veneraaznabakieva: Прыжок в будущее.

Перед сезоном-2020/2021 Косторная перешла в академию Евгения Плющенко. Не сумев отобраться на чемпионат мира, после финала Кубка России Алёна вернулась в группу Этери Тутберидзе, где до окончания сезона восстановила тройной аксель.

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