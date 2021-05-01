Фигуристка Павлюченко вылечилась от мононуклеоза и возобновила тренировки

Двукратный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в парном катании Дарья Павлюченко, выступающая в дуэте с Денисом Ходыкиным, вылечилась от мононуклеоза и приступила к тренировкам в щадящем режиме. О болезни фигуристки сообщалось в конце марта.
«Даша выздоровела. Анализы показали отрицательные тесты на мононуклеоз. Врачи даже разрешили ей тренироваться в щадящем режиме по полчаса, так что она приступила к тренировкам. В основном, скользит, джаз-класс, чуть-чуть акробатики.
Денис (Ходыкин) ещё отдыхает, а после майских праздников они приступят к совместным тренировкам», — приводит слова тренера фигуристов Сергея Доброскокова «Р-Спорт».
В сезоне-2020/2021 Павлюченко и Ходыкин стали третьими на чемпионате России. В финале Кубка страны они заняли второе место, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову и не отобрались на чемпионат мира.
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