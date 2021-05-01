Тарасова: Плющенко захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала окончание сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и российской фигуристкой Александрой Трусовой. Ранее Плющенко сообщил об этом на своей странице в «Инстаграме».
«Как оценивать, что от Плющенко уходят? Так и оценивайте. Мне не казалось, что всё здорово начиналось, когда он захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один. Это не совсем так. У него сейчас подрастают девочки и мальчики. Если он хочет стать тренером, то он им станет. Но для этого нужно время», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.
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