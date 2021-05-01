Тарасова оценила новость об уходе Трусовой от Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о потенциальном возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.
«Вернуться к Тутберидзе — правильное решение. Возьмёт ли она её обратно? Я бы взяла. Это 100% пойдёт ей на пользу. Что касается Трусовой, то она сильная и справится с этим. Где родился, там и пригодился. Нечего бегать», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, что Александра Трусова с 2016 по 2020 год обучалась в группе у тренера Этери Тутберидзе. С 2020 года фигуристка тренировалась в Академии фигурного катания Евгения Плющенко.
Вместе с Плющенко фигуристка смогла выиграть бронзовую медаль на прошедшем в Стокгольме в 2021 году чемпионате мира.
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