Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и приняла участие в тренировке

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, российская фигуристка Александра Трусова, прекратившая сотрудничество с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, вернулась в «Хрустальный», где уже приняла участие в тренировке. Об этом информирует «Матч ТВ».
Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.
Трусова — первая фигуристка, сумевшая исполнить два четверных прыжка, сальхов и тулуп. Это произошло во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине (Италия) и на чемпионате Европы.
- 1 мая 2021
-
12:56
-
12:46
-
12:42
-
12:27
-
12:25
-
12:21
-
12:07
-
11:58
-
11:57
-
11:56
-
11:32
-
10:07
-
00:19
- 30 апреля 2021
-
23:45
-
19:08
-
16:17
-
16:13
-
14:05
-
12:18
-
11:39
-
11:14
-
11:11
-
11:01
-
10:43
-
10:33
-
09:53
-
09:11
-
09:09
-
08:47
-
08:20
- 29 апреля 2021
-
20:21
-
16:31
-
15:48
-
10:03
-
09:07