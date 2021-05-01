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Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и приняла участие в тренировке

Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и приняла участие в тренировке
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, российская фигуристка Александра Трусова, прекратившая сотрудничество с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, вернулась в «Хрустальный», где уже приняла участие в тренировке. Об этом информирует «Матч ТВ».

Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.

Трусова — первая фигуристка, сумевшая исполнить два четверных прыжка, сальхов и тулуп. Это произошло во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине (Италия) и на чемпионате Европы.

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